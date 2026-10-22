Spanier wundern sich: „Seltsame Buhrufe“ bei Real

In der Schlussphase des Champions-League-Duells zwischen Real Madrid und RB Leipzig (4:1) waren immer wieder Buhrufe und Pfiffe im Santiago Bernabeu zu hören. Während man sich in Spanien darüber wundert, sorgt der Name des in der 70. Minute eingewechselten Real-Kickers für eine Erklärung ...
Denn für Alvaro Carreras betrat in der 70. Minute ein gewisser Marc Cucurella den Platz. Und der hat in Deutschland weiterhin einen schlechten Ruf. Sein ungeahndetes Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 gegen die DFB-Elf und das folgende Ausscheiden der Gastgeber sind auch den Leipziger Fans im Gedächtnis geblieben. Zumal machte sich der Spanier mit weiteren Äußerungen unbeliebt.
Bei jedem Ballkontakt des Verteidigers waren Buhrufe und Pfiffe zu hören. Da sich zahlreiche Leipziger über Umwege Tickets abseits des Auswärtsbereichs gesichert hatte, waren diese aber nicht nur im Leipzig-Sektor zu vernehmen und sorgten deshalb für Verwunderung bei den Real-Anhängern.
Real-Fans antworten mit Beifall
Während des Spiels wunderten sich viele Zuschauer und Fans, woher die Pfiffe kamen und warum Cucurella ausgebuht wurde. Die „Marca“ schrieb schließlich von „seltsamen Buhrufen“ und klärte schließlich auf, dass diese von den Leipzig-Anhängern kamen.
Im Stadion selbst hingegen, versuchten die Anhänger der Madrilenen die Pfiffe gegen ihren Schützling durch lauten Beifall zu übertönen – ganz konnte man die Leipziger aber nicht verstummen lassen.
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