Spanier wundern sich: „Seltsame Buhrufe“ bei Real

Denn für Alvaro Carreras betrat in der 70. Minute ein gewisser Marc Cucurella den Platz. Und der hat in Deutschland weiterhin einen schlechten Ruf. Sein ungeahndetes Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 gegen die DFB-Elf und das folgende Ausscheiden der Gastgeber sind auch den Leipziger Fans im Gedächtnis geblieben. Zumal machte sich der Spanier mit weiteren Äußerungen unbeliebt.