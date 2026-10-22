Holen Sie sich das neue Ben & Jerrys Eis

Mit der „Krone“ köstliche Eispakete gewinnen

Sie möchten die neuen Eiskreationen selbst entdecken? Dann haben Sie jetzt die perfekte Gelegenheit dazu! Ben & Jerry’s verlost drei prall gefüllte Eistaschen, die jeweils die beiden neuen Stielsorten Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie sowie die neue Sorte Love Nut Hate enthalten. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.