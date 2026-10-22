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Holen Sie sich das neue Ben & Jerrys Eis

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22.10.2026 14:06
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Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie jetzt am Stiel genießen
Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie jetzt am Stiel genießen(Bild: Ben & Jerry’s)
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Eisfans aufgepasst! Ben & Jerry’s sorgt mit gleich drei köstlichen Neuheiten für süße Genussmomente. Zwei beliebte Klassiker gibt es jetzt auch am Stiel, während die neue Sorte „Love Nut Hate“ für zusätzliche Abwechslung sorgt. Ben & Jerry's verlost passend dazu drei prall gefüllte Eistaschen!

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Ob gemütlich auf der Couch oder als süße Belohnung zwischendurch: Ben & Jerry’s begeistert seit Jahren mit außergewöhnlichen Eiskreationen, cremigen Sorten und jeder Menge köstlicher Stückchen. Jetzt bringt die Kultmarke zwei ihrer beliebtesten Klassiker erstmals als handliches Stieleis auf den Markt.

Diese beliebten Eissorten gibt‘s jetzt am Stiel
Cookie Dough kombiniert cremiges Vanilleeis mit reichlich Chocolate-Chip-Keksteig und Schokoladenstückchen. Schokoladenfans dürfen sich hingegen auf Chocolate Fudge Brownie freuen: Vollmundiges Schokoladeneis trifft dabei auf saftige Brownie-Stückchen. Beide Sorten sind ab sofort im praktischen Viererpack erhältlich und versprechen den unverwechselbaren Ben & Jerry’s-Genuss für unterwegs.

Neben Cookie Dough bringt Ben & Jerry‘s nun auch...
Neben Cookie Dough bringt Ben & Jerry‘s nun auch...(Bild: Ben & Jerry’s)
Chocolate Fudge Brownie am Eisstiel auf den Markt.
Chocolate Fudge Brownie am Eisstiel auf den Markt.(Bild: Ben & Jerry’s)

Doch damit nicht genug! Mit der neuen Sorte „Love Nut Hate“ erweitert Ben & Jerry’s sein Sortiment um eine weitere süße Versuchung, die Eisliebhaber unbedingt probieren sollten. Die neue Variante kombiniert Sweet Cream-Eiscreme mit Pistaziensauce und Knusperkeksstückchen.

(Bild: Ben & Jerry’s)

Mit der „Krone“ köstliche Eispakete gewinnen
 Sie möchten die neuen Eiskreationen selbst entdecken? Dann haben Sie jetzt die perfekte Gelegenheit dazu! Ben & Jerry’s verlost drei prall gefüllte Eistaschen, die jeweils die beiden neuen Stielsorten Cookie Dough und Chocolate Fudge Brownie sowie die neue Sorte Love Nut Hate enthalten. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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