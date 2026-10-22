Österreich übernimmt Vorsitz des Berlin-Prozesses

Ein Schritt über eine Grenze kann Leben verändern. Für Millionen Menschen auf dem Westbalkan und ihre Angehörigen in der Europäischen Union sind es jedoch oft bürokratische Hürden und teure Gebühren, die den Alltag belasten. Beim Gipfeltreffen des Berlin-Prozesses in Montenegro verlangte Bundeskanzler Stocker ein rasches Umdenken. Österreich übernimmt 2027 den Vorsitz der Initiative: „Das zeigt: Wir sind ein verlässlicher Partner des Westbalkans und damit für Sicherheit und Stabilität in Europa“, betonte der Kanzler.