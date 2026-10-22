Experte: Nächster Sturm schlägt in Frankreich ein

Vier Tote bei Unwettern

Bei Unwettern mit heftigem Niederschlag sind in Südfrankreich mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden am bereits Mittwochabend mitteilten. In Marseille kam es teilweise zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Straßen waren blockiert und Bahnlinien unterbrochen. Zusätzlich kam es zu Störungen im Telefonnetz, weshalb die Menschen über eine Warn-App über den Stand der Dinge informiert wurden.