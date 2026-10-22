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Bereits vier Tote

Experte: Nächster Sturm schlägt in Frankreich ein

Ausland
22.10.2026 13:35
Bei Unwettern diese Woche starben in Frankreich mindestens vier Menschen. Jetzt soll das nächste ...
Bei Unwettern diese Woche starben in Frankreich mindestens vier Menschen. Jetzt soll das nächste Sturmtief folgen.(Bild: Krone-Collage/Stock Adobe/DiKiYaqua/Screenshot Facebook @Marcus Wadsak)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Stürmen und Überschwemmungen in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak warnt: am Freitag „knallt“ das nächste Orkantief mit heftigen Böen an die französische Küste.

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Sturmböen würden mit „über 100 Sachen“ an die Küsten von Frankreich und Großbritannien erreichen. Auch am Atlantik erwarte man Böen mit bis zu 160 Kilometer pro Stunde, schrieb Wadsak in einem Posting auf Facebook.

Vier Tote bei Unwettern
Bei Unwettern mit heftigem Niederschlag sind in Südfrankreich mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden am bereits Mittwochabend mitteilten. In Marseille kam es teilweise zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Straßen waren blockiert und Bahnlinien unterbrochen. Zusätzlich kam es zu Störungen im Telefonnetz, weshalb die Menschen über eine Warn-App über den Stand der Dinge informiert wurden.

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Großeinsätze in mehreren Städten
Besonders betroffen sind die Städte Arles und Saint-Martin-de-Crau. Dort wurden 250 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Am Donnerstag wurden weitere Einsatzkräfte des Zivilschutzes zum Abpumpen von Wasser aus überfluteten Gebäuden erwartet.

Bei den Toten handelt es sich, wie die Zeitung „La Provence“ unter Verweis auf die Behörden berichtete, um eine 86-jährige Frau und eine 26-Jährige, die in Lançon-Provence ertrunken in einem Keller gefunden wurden. Außerdem kam in Saint-Mitre-les-Remparts eine 75 Jahre alte Person bei den Unwettern ums Leben. Wer das vierte Todesopfer war, ist bislang nicht klar.

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