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Was macht er denn da?

Kuriose Aktion von Kane – Verwirrung bei Klopp

Champions League
22.10.2026 15:06
Harry Kane sorgte mit einem Abstoß für Aufsehen – und für Verwirrung bei Jügen Klopp.
Harry Kane sorgte mit einem Abstoß für Aufsehen – und für Verwirrung bei Jügen Klopp.(Bild: Krone-Collage/AP/Giannis Papanikos, x.com/ChampionsLeague)
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Von krone Sport

„Was macht er dann da?“ Das dachten sich wohl zahlreiche Fußballfans am Mittwochabend. Beim 2:2 im Champions-League-Topspiel gegen den FC Arsenal glänzte Bayern-Superstar Harry Kane nicht nur mit einem Assist und einem Tor, sondern erstaunte auch mit einer Rarität: Der Stürmer führte einen Abstoß aus.

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Laut dem Datendienstleister Opta war es der erste Abstoß von Harry Kane in einem Pflichtspiel seit zwölf Jahren. Damals hatte er allerdings als Torwart für Tottenham ausgeholfen, nachdem Hugo Lloris vom Platz gestellt worden war.

„Er ist vom Gefühl her überall“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Das befand auch Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp, für den die Kane-Rolle anscheinend ein Rätsel bleibt. „Harry Kane ist überall. Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?“ Da sehe er ihn zeitweise tief stehend, etwa im Mittelfeld-Pressing.

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Das schien Klopp eher zu verwirren. „Ich bin nicht Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich auch nicht“, sagte Klopp bei DAZN und lachte.

Kompany: „Nächste Frage“
Kompany hatte jedenfalls keine Lust auf nächtliche Nachhilfe für den Bundestrainer. „Da sage ich nichts dazu. Nächste Frage“, sagte der Belgier, der von seinem „saftigen Virus“ erholt wieder an der Seitenlinie coachen konnte.

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