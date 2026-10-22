Ehemaliger NFL-Profi mit 37 Jahren verstorben

„Der Erste, den ich gesehen habe“

Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes meldete sich zu Wort. „Ich erzähle diese Geschichte jedes Jahr: Er war der Erste, den ich gesehen habe, als ich nach dem Draft die Kabine betreten habe. Ich sehe Allen Bailey und denke mir: ‘Das hier ist nicht mehr die Big 12.‘ Es war surreal, ihn zu sehen. Natürlich ist es schrecklich, diese Nachricht zu hören. Ein großartiger Teamkollege – einer von denen, die eine Mannschaft zusammenhalten. Er macht wichtige Plays. Er ist nicht unbedingt ein Superstar, aber jemand, der dafür sorgt, dass alles läuft. Wir beten für seine Familie“, erinnerte sich Mahomes an seinen ehemaligen Teamkollegen.