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Ehemaliger NFL-Profi mit 37 Jahren verstorben

US-Sport
22.10.2026 15:36
Allen Bailey wurde nur 37 Jahre alt.
Allen Bailey wurde nur 37 Jahre alt.(Bild: AFP/APA/GETTY IMAGES/Thearon W. Henderson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die National Football League (NFL) trauert um Allen Bailey. Der ehemalige Defensive Lineman der Kansas City Chiefs ist am Dienstag im Alter von gerade einmal 37 Jahren verstorben, wie sein Bruder Alford Bailey Jr. dem Portal „TMZ Sports“ bestätigte.

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Dem Bericht zufolge soll Bailey von seiner Frau in seinem Haus in Florida tot aufgefunden worden, die Familie gehe von einem natürlichen Tod aus, heißt es. Eine genauere Ursache ist öffentlich nicht bekannt.

Für Chiefs und Falcons auf dem Feld
Bailey war im Draft 2011 an 86. Stelle von den Chiefs gezogen worden, zur Saison 2019 wechselte der US-Amerikaner zu den Atlanta Falcons, wo er 2020 seine Karriere beendete.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, und wir schließen sie in unsere Gebete ein. Er war natürlich viel zu jung. Er war einer meiner Lieblingsspieler, ein großartiger Junge. Es tut mir einfach unendlich leid, dass ihm das passiert ist“, trauert Chiefs-Coach Andy Reid um seinen ehemaligen Schützling.

„Der Erste, den ich gesehen habe“
Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes meldete sich zu Wort. „Ich erzähle diese Geschichte jedes Jahr: Er war der Erste, den ich gesehen habe, als ich nach dem Draft die Kabine betreten habe. Ich sehe Allen Bailey und denke mir: ‘Das hier ist nicht mehr die Big 12.‘ Es war surreal, ihn zu sehen. Natürlich ist es schrecklich, diese Nachricht zu hören. Ein großartiger Teamkollege – einer von denen, die eine Mannschaft zusammenhalten. Er macht wichtige Plays. Er ist nicht unbedingt ein Superstar, aber jemand, der dafür sorgt, dass alles läuft. Wir beten für seine Familie“, erinnerte sich Mahomes an seinen ehemaligen Teamkollegen.

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