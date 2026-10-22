Argus-Filch-Darsteller in London überfallen

Der britische Schauspieler und Komiker Paul Whitehouse (68), der in der kommenden HBO-Serie „Harry Potter“ als Hogwarts-Hausmeister Argus Filch zu sehen sein wird, ist in London Opfer eines Überfalls geworden.
Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, dem 16. Oktober, in der Essex Road im Londoner Stadtteil Islington. Whitehouse war unterwegs, um Medikamente für seine Frau, Dr. Mine Conkbayir, zu besorgen. Zuvor wollte er noch Geld abheben. Wie Conkbayir später auf Instagram berichtete, wurde ihr Mann beim Bankomaten überfallen. Der Unbekannte versuchte, ihm die Bankomat-Karte zu entreißen. Whitehouse wehrte sich aber und es gelang ihm, die Karte zurückzuholen. Der Angreifer machte sich daraufhin ohne Beute davon.
Seine Frau schlägt Alarm: „Bitte seid extrem wachsam!“
Erst im Nachhinein machte Conkbayir den Vorfall öffentlich – mit Zustimmung ihres Mannes. Auf Instagram schilderte sie den Schock und machte deutlich, wie belastend die Situation für beide gewesen sei. „Nun, ein schrecklicher Start ins Wochenende wäre noch untertrieben“, schrieb sie.
Sie erklärte: „Paul ist gestern Abend schnell noch einmal losgegangen, um Medikamente für mich zu besorgen.“ Dann schilderte sie den Überfall selbst: „Er wurde in der Essex Road in Islington überfallen – am Geldautomaten hinter dem Sainsbury’s Local.“
Besonders deutlich wurde sie bei ihrer Warnung an andere Menschen: „Also bitte, alle zusammen – ich will euch nicht bevormunden, aber bitte seid da draußen extrem wachsam.“
Kollegen entsetzt über den Vorfall
Die Nachricht löste in der britischen Comedy-Szene Entsetzen aus. Schauspielerin Dawn French kommentierte: „Das geht absolut gar nicht!“ Auch Angela Barnes meldete sich zu Wort und schrieb, es sei eine schreckliche Erfahrung gewesen. Sie sende dem Paar viel Liebe.
Whitehouse selbst ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im britischen Fernsehen. Bekannt wurde er unter anderem durch die Kult-Comedy „The Fast Show“. Seit 2018 steht er außerdem gemeinsam mit Bob Mortimer für die beliebte BBC-Sendung „Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing“ vor der Kamera.
Bald als Argus Filch in Hogwarts
Für Harry-Potter-Fans ist Whitehouse besonders interessant, weil er in der neuen HBO-Serie die Rolle des Hogwarts-Hausmeisters Argus Filch spielt. Die Serie startet zu Weihnachten. Filch ist eine Art Kult-Charakter, der mit seiner Katze Mrs. Norris die Schüler in Hogwarts auf Schritt und Tritt überwacht.
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