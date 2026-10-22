Argus-Filch-Darsteller in London überfallen

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend, dem 16. Oktober, in der Essex Road im Londoner Stadtteil Islington. Whitehouse war unterwegs, um Medikamente für seine Frau, Dr. Mine Conkbayir, zu besorgen. Zuvor wollte er noch Geld abheben. Wie Conkbayir später auf Instagram berichtete, wurde ihr Mann beim Bankomaten überfallen. Der Unbekannte versuchte, ihm die Bankomat-Karte zu entreißen. Whitehouse wehrte sich aber und es gelang ihm, die Karte zurückzuholen. Der Angreifer machte sich daraufhin ohne Beute davon.