„Integrationsmaßstab“ soll Zuwanderer verpflichten

Seit einem Jahr hat Anastasia eine besondere Aufgabe. An vier Tagen im Monat trainiert sie für die Koch-Weltmeisterschaft Ende November 2026 in Luxemburg. Dort wird sie mit dem Team Vienna für die Häuser zum Leben antreten. Bei dem Wettbewerb wird unter Zeitdruckl ein Menü für 120 Personen gekocht. Anastasia ist für die Salatbowl zuständig. Sie hat das Rezept gemeinsam mit einer Kollegin ausgerarbeitet. „Das ist eine Weltklasse Küche“, sagt Anastasia. „Ich freue mich schon sehr auf den Wettkampf.“ Doch egal wie dieser ausgehen wird, die Ukrainerin ist mit ihrem Einsatz ein besonders positives Beispiel für gelungene Integration.