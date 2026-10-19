15-Jähriger missbrauchte Mädchen (9) in Wiener WG

Kurz vor seinem Auszug aus der Wohngemeinschaft am 10. Dezember kam es dann zu einem weiteren Vorfall: Auch ein 14-Jährige belästigte der Angeklagte. Die Richterin hält dem Schüler vor: „In das Mädchen waren sie verliebt. Aber sie nicht und das konnten sie nicht akzeptieren.“ Die Antwort: Ein leises „Ja.“ 500 Euro Schadensersatz erhalten die Opfer noch im Gerichtssaal.