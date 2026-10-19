15-Jähriger missbrauchte Mädchen (9) in Wiener WG

Die Wiener Wohngemeinschaft hätte für die Neunjährige eigentlich ein Ort der Sicherheit sein sollen – in ihrer Familie erlebte sie Gewalt. Stattdessen wurde das Mädchen Opfer sexueller Übergriffe durch einen 15-Jährigen. Er gibt sich im Landl wortkarg, erhält aber ein mildes Urteil, das im Leumundszeugnis nicht aufscheint.
„Ich weiß es nicht“, ist das Einzige, was der 15-Jährige im Wiener Landl zum Warum zu sagen hat. In einer Wohngemeinschaft der MA 11 missbrauchte er ein neunjähriges Mädchen mehrmals. „Das Kind war dort mit ausschließlich Jugendlichen untergebracht. Sie war mit Abstand die Jüngste dort“, konfrontiert die Richterin den Angeklagten.
Nicht der einzige Übergriff
Eine Erklärung für die schrecklichen Vorwürfe bleibt aus. Seine Verteidigerin versucht es: „Er hat Schwierigkeiten, mit seinen Emotionen und Aggressionen umzugehen.“ Der Grund, warum er mit 13 Jahren überhaupt in die Einrichtung kam. Seine Oma, bei der der Bursche wohnte, hätte mit seinen Gewaltausbrüchen nicht mehr umgehen können.
Kurz vor seinem Auszug aus der Wohngemeinschaft am 10. Dezember kam es dann zu einem weiteren Vorfall: Auch ein 14-Jährige belästigte der Angeklagte. Die Richterin hält dem Schüler vor: „In das Mädchen waren sie verliebt. Aber sie nicht und das konnten sie nicht akzeptieren.“ Die Antwort: Ein leises „Ja.“ 500 Euro Schadensersatz erhalten die Opfer noch im Gerichtssaal.
„Es tut mir leid. Ich werde das nicht mehr machen“, sagt der Bursche zum Schluss des kurzen Prozesses. Das Urteil scheint nicht einmal im Leumundszeugnis auf: Sechs Monate bedingte Haft, eine Psychotherapie und Sexualberatung – nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.