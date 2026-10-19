Acht Tage vor Israel-Wahl: Gantz zieht sich zurück

Ex-Minister für Einheitsregierung

Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanyahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.