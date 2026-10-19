Acht Tage vor Israel-Wahl: Gantz zieht sich zurück

Acht Tage vor der Parlamentswahl in Israel hat Oppositionspolitiker Benny Gantz seinen Rückzug aus dem Rennen angekündigt. Er werde nicht kandidieren, zitierten mehrere israelische Medien den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß.
Seit einiger Zeit legen Umfragen nahe, dass das Bündnis an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern und damit den Einzug ins Parlament verpassen könnte. Mehrere Mitglieder verließen Blau-Weiß bereits. Die Wahl findet am 27. Oktober statt.
Ex-Minister für Einheitsregierung
Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanyahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.
Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel waren Gantz und Eisenkot in eine Notstandsregierung eingetreten. Später verließen beide wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanyahu etwa über die Zukunft des Gazastreifens die Regierung wieder.
Laut Umfragen können weder das Lager Netanyahus noch die Opposition bei der Wahl am 27. Oktober mit einer absoluten Mehrheit rechnen.
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