Eine „Rasselbande“ ist der Kinderstube entwachsen

Der Traum jeder Fußballmannschaft? Alle Saisonspiele zu gewinnen! Dem ASKÖ Murfeld, der im „Steirerkrone-Spiel der Runde“ in der Gebietsliga Mitte (aktuelle Tabelle HIER >>) auswärts auf Stattegg traf, ist letzte Saison genau das gelungen. Keinem anderen Verein der Steiermark ist dieses Kunststück geglückt. Logische Folge: Rekord-Aufstieg.