Flüchtlingscollege: „Vier von zehn bleiben über“

„Hirnschmalz“ für Verweigerer gesucht

Trotz aller Erfolge wird es aber das noch 2024 angedachte „flächendeckende“ Ausrollen des College-Systems für alle Menschen mit Integrationsbedarf nicht geben. Dass es um’s Geld und vor allem Beiträge von Bund und von der EU geht, wird dabei nicht verhehlt. Jetzt sagt Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zudem, das System sei „nicht unendlich skalierbar“, etwa, weil es nicht genug Lehrpersonal für Kurse gebe.