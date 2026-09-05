Der Islam dominiert bereits an den Wiener Schulen

Katholiken nehmen am stärksten ab

Besonders hoch ist der islamische Anteil an den Mittelschulen: Dort lag er bei 49,4 Prozent, an den Polytechnischen Schulen bei 46,8 Prozent. In den Volksschulen waren 39,0 Prozent der Schüler islamischen Glaubens, an den Sonderschulen 38,0 Prozent. Zugleich zeigt der Fünfjahresvergleich eine Verschiebung: Seit 2021/22 stieg der Anteil der Schüler mit islamischem Bekenntnis um 3,6 Prozentpunkte. Der Anteil der Schüler ohne Bekenntnis nahm um 1,8 Prozentpunkte zu, jener mit christlichem Bekenntnis sank um 5,5 Prozentpunkte. Am stärksten ging der katholische Anteil zurück – um 4,1 Prozentpunkte. Orthodoxe verloren 0,7, Evangelische 0,4 Prozentpunkte.