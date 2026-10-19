John Neumeiers getanzte Seelenlandschaften

John Neumeiers „Nijinsky“-Ballett aus dem Jahr 2000, das ab heute an der Staatsoper zu sehen ist, versteht der Choreograf selbst nicht als Künstlerbiografie. Es ging ihm – wie in allen seinen Arbeiten – darum, eine menschliche Innenwelt erfahrbar zu machen. Dass dabei nicht immer klar ist, ob nun der Tänzer selbst oder die Welt um ihn in den Wahnsinn gleitet, macht das Stück aktuell: „Wir sind auch irgendwie in einer bedrohlichen Situation, führen ein Leben nahe am Krieg.“