Kilde gibt Update: „Es ist schwer zu akzeptieren!“

„Es ist brutal“

Kilde weiter: „Lange ist es nur darum gegangen, mich zu erholen und wieder dorthin zu kommen, wo ich war. In letzter Zeit hat sich das endlich verändert. Ich war schneller, ich habe mich verbessert und ich fühlte mich besser auf den Skiern. Noch wichtiger, ich hatte mehr Spaß als in den letzten Jahren. Doch dann passiert das. Es ist brutal und es ist schwer zu akzeptieren.“