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Nach Horror-Verletzung

Kilde gibt Update: „Es ist schwer zu akzeptieren!“

Ski Alpin
19.10.2026 19:15
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/akilde (instagram))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es ist brutal und schwer zu akzeptieren!“ Norwegens Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat nach seiner schweren Verletzung im Training via Instagram ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben.

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„Was zur Hölle!“, schreibt Kilde neben einer Serie von Fotos. Sie zeigen der ehemalige Gesamtweltcupsieger im Krankenbett neben Freundin Mikaela Shiffrin, aber auch dick eingepackt wenige Augenblicke nach seinem Sturz im Training in Chile.

„Es ist brutal“
Kilde weiter: „Lange ist es nur darum gegangen, mich zu erholen und wieder dorthin zu kommen, wo ich war. In letzter Zeit hat sich das endlich verändert. Ich war schneller, ich habe mich verbessert und ich fühlte mich besser auf den Skiern. Noch wichtiger, ich hatte mehr Spaß als in den letzten Jahren. Doch dann passiert das. Es ist brutal und es ist schwer zu akzeptieren.“

Kilde hatte bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Chile vergangene Woche einen Achillessehnenriss erlitten. Auch zuvor war er immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen worden. Im Jänner 2024 hatte es den Speed-Spezialisten besonders heftig erwischt. Bei einem Sturz in der Abfahrt von Wengen verletzte er sich schwer an Unterschenkel und Schulter. Was für ein Drama! „Im Moment bin ich am Boden zerstört, wütend und frustriert. Ich brauche ein bisschen Zeit, um es zu verarbeiten“, macht Kilde daraus kein Geheimnis.

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„Halte euch auf dem Laufenden“
Aber er blickt auch schon wieder nach vorne. „Immerhin habe ich jetzt eine klare Rehabilitationsplanung, das hilft. Es wird nicht einfach, aber ich werde mich auf das konzentrieren, was ich kontrollieren kann, und mich auf die Menschen verlassen, die mir den Rücken freihalten. Danke für alle Nachrichten. Sie bedeuten mir mehr, als ich denke. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.“

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