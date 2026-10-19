AUA-Flug umgeleitet: Anrufer drohte Flughafen Wien

Wie die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtete, hatten die Austrian Airlines (AUA) eine Warnung vor einer Bombe erhalten – und zwar von einem Österreicher, der selbst nicht an Bord des Flugzeugs war. Daraufhin wurde die Maschine, die auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien war, umgeleitet. Das Flugzeug trat in den rumänischen Luftraum ein, drehte nach Süden ab und flog in Richtung Bulgarien zurück.



Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall: