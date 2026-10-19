Diese Frau soll Schweden vor Neuwahlen bewahren

Andersson soll dennoch Regierungschefin werden

Sie werde versuchen, eine Regierung unter Beteiligung der Zentrumspartei, der Sozialdemokraten, der Grünen, der Liberalen und der Christdemokraten bis 26. Oktober zu bilden, sagte die Zentrumschefin in schwedischen Medien. Als „wahrscheinlichste“ Kandidatin für die Ministerpräsidentin dieser Koalition sehe sie dabei die Sozialdemokratin Andersson. Eine Regierungszusammenarbeit mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten schließt die Zentrumspartei ebenso aus, wie Ministerposten für die Linkspartei.