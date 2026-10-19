Schule unter Schock: „Ihr Tod erschüttert alle“

Es ist der wohl schwerste Gang, den Jugendliche antreten können – der Weg zurück in die Schule nach dem Verlust enger Freunde und Klassenkollegen. Nach dem verheerenden Verkehrsunfall von Nußdorf, bei dem zwei Jugendliche starben, ist an der HAK Oberndorf nichts mehr, wie es war. „Ihr plötzlicher Tod erschüttert die gesamte Schulgemeinschaft“, teilte die Direktion in einer bewegenden Nachricht auf den Sozialen Medien mit. „Wir werden die beiden und die gemeinsame Zeit in Erinnerung behalten“, verspricht man.