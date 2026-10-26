TUI-Kreuzfahrtschiff rammt Frachter in Deutschland

„Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff“

Das Sturmtief Manja, das für starke Böen an der Nordseeküste sorgte, brachte „Mein Schiff 3“ wohl in Schwierigkeiten. Ein Augenzuger schilderte den Vorfall gegenüber „Bild“: „Das Schiff stand minutenlang etwa 30 Meter vom Kai entfernt auf der Stelle. Es kam nicht gegen den Wind an. Die Böen waren wirklich stark.“ Der Mann hatte seine Eltern zum Schiff gebracht und dann beim Ablegen zugesehen. „Meine Eltern sagten, es hat gekracht, wie sie es noch nie erlebt haben. Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff“