Reise wurde abgesagt
TUI-Kreuzfahrtschiff rammt Frachter in Deutschland
Ein spektakulärer Unfall eines Kreuzfahrtschiffes hat sich am Sonntagabend in Bremerhaven ereignet. Trotz stürmischen Wetters legte der Koloss ab. Trotz Unterstützung von Schleppern krachte „Mein Schiff 3“ gegen zwei Containerschiffe. Die Reise musste abgesagt werden.
Die Kollision ereignete sich am Containerterminal, als das Kreuzfahrtschiff gegen 17 Uhr abgelegt war. Das Gefährt soll von starken Windböen erfasst worden sein. „Mein Schiff 3“ krachte schließlich gegen den Frachter MSC Victorine, wie auch Videos in sozialen Netzen zeigen. Die Bordwand des Containerschiffs wurde dabei aufgerissen. Bei einem kleineren Frachter entstand ebenfalls ein Schaden.
Hier ist der Unfall zu sehen:
Kreuzfahrtschiff kehrte zu Pier zurück
Verletzte soll es laut ersten Angaben nicht geben. Das TUI-Schiff musste nach dem Crash wieder an den Pier zurückkehren, wo der entstandene Schaden begutachtet wurde.
2428 Gäste und 922 Crewmitglieder sollen sich an Bord befinden. Diese durften über Nacht am havarierten Schiff bleiben, während Experten sich ein Bild über die Lage machten. Am Montagvormittag war dann klar: Der Koloss muss zur Reparatur in die Werft.
Weitere Aufnahmen von der Havarie:
Die Passagiere erfuhren über eine Lautsprecherdurchsage, dass die Kreuzfahrt abgesagt werden muss: „Ich weiß, dass sie sich auf diese Reise gefreut haben“, erklärte Kapitän Jan F. Schubert laut „Bild“. Er bedankte sich für die Ruhe und Geduld der Gäste und verstehe die Enttäuschung. Die Ermittlungen zur Unfallursache seien bereits „weit fortgeschritten“, so der Kapitän.
„Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff“
Das Sturmtief Manja, das für starke Böen an der Nordseeküste sorgte, brachte „Mein Schiff 3“ wohl in Schwierigkeiten. Ein Augenzuger schilderte den Vorfall gegenüber „Bild“: „Das Schiff stand minutenlang etwa 30 Meter vom Kai entfernt auf der Stelle. Es kam nicht gegen den Wind an. Die Böen waren wirklich stark.“ Der Mann hatte seine Eltern zum Schiff gebracht und dann beim Ablegen zugesehen. „Meine Eltern sagten, es hat gekracht, wie sie es noch nie erlebt haben. Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff“
Wie auf Bildern zu sehen ist, sind mehrere Rettungsboote auf der Steuerbordseite des Kreuzfahrtschiffs beschädigt worden. Auslöser für den Unfall war eine Windböe, wie die Polizei Montagfrüh mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert“, erklärte die Exekutive weiter.
Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe sei es zu einem Wassereinbruch oder Verletzten gekommen. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt.
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