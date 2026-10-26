Auto ging bei strömendem Regen unfreiwillig baden

Ein unfreiwilliges Bad nahm ein Pkw am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Bei strömendem Regen rollte das Fahrzeug von einem Parkplatz an der Unterinntal Landesstraße bei Mariastein (Bezirk Kufstein) in den angrenzenden Moosbach und blieb dort hängen.
Die Freiwillige Feuerwehr Mariastein wurde gegen 18.45 Uhr alarmiert. Da sich das Feuerwehrhaus direkt gegenüber der Unfallstelle befindet, konnten die Einsatzkräfte rasch vor Ort sein.
Missgeschick als Ursache
Das Wichtigste: Verletzt wurde bei diesem Zwischenfall zum Glück niemand. Ursache dürfte ein Missgeschick gewesen sein. Vermutet wird offenbar, dass die Lenkerin die Handbremse nicht angezogen hatte.
Die Bergung des Pkw übernahm ein Abschleppdienst. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst nicht bekannt. Nach ersten Einschätzungen dürfte er sich jedoch in Grenzen halten.
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