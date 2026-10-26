Frauen in Tirol arbeiten 67 Tage einfach unbezahlt

„Zahlreiche Frauen melden sich derzeit bei uns“

Nicht umsonst häufen sich derzeit die Anfragen. „Zahlreiche Frauen melden sich bei uns und fragen, wann die Lohntransparenz endlich umgesetzt wird. Sie warten hart auf die Transparenz. Verständlicherweise ist es für viele Frauen auch nicht nachvollziehbar, warum unser Nachbarland Italien die Lohntransparenz bereits umgesetzt hat, während sich bei uns die Wirtschaft mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass Frauen bekommen, was ihnen zusteht. Die Frauen geraten nicht zuletzt aufgrund der immensen Inflation immer mehr unter Druck und wollen sich diese Ungerechtigkeit nicht mehr bieten lassen“, zeigt die Tiroler ÖGB-Chefin auf.