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Auto beschlagnahmt

Fast 200 km/h: Rasender Senior aus Verkehr gezogen

Tirol
26.10.2026 09:04
Fast 100 km/h zu schnell war der Autolenker unterwegs (Symbolbild).
Fast 100 km/h zu schnell war der Autolenker unterwegs (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig: Ein 64-jähriger deutscher Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag auf der Felbertauernstraße in Osttirol mit rasanten 197 statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte das Fahrzeug.

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Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 Felbertauernstraße geriet der Tempobolzer Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, bei St. Johann im Walde ins Visier der Polizei. Der 64-jährige Deutsche war mit sage und schreibe 197 km/h unterwegs, erlaubt gewesen wären dort nur 100.

Führerschein und Auto weg
Die Beamten zogen den Raser sofort aus dem Verkehr. Dem 64-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch sein Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt.

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Saftige Strafe droht
Doch damit ist die Angelegenheit noch nicht lange erledigt. Dem Deutschen droht eine saftige Strafe. Er wurde an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.

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