Fast 200 km/h: Rasender Senior aus Verkehr gezogen

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig: Ein 64-jähriger deutscher Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag auf der Felbertauernstraße in Osttirol mit rasanten 197 statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte das Fahrzeug.
Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 Felbertauernstraße geriet der Tempobolzer Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, bei St. Johann im Walde ins Visier der Polizei. Der 64-jährige Deutsche war mit sage und schreibe 197 km/h unterwegs, erlaubt gewesen wären dort nur 100.
Führerschein und Auto weg
Die Beamten zogen den Raser sofort aus dem Verkehr. Dem 64-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch sein Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt.
Saftige Strafe droht
Doch damit ist die Angelegenheit noch nicht lange erledigt. Dem Deutschen droht eine saftige Strafe. Er wurde an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.
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