Champions League: Eklat bei Fußball-Fest in Paris

Mit einem blutigen Mega-Banner zogen die Anhänger von Paris Saint-Germain die Blicke auf sich. Kurz vor dem Anpfiff präsentierten die Fans eine Choreo, auf der ein Mann mit Maske, PSG-Trikot und einer Kettensäge zu sehen ist. Dieser zersägt dabei das Wappen des spanischen Meisters. Auf dem blutigen Plakat steht zudem der Text: „Massacre à la parisienne“ (auf Deutsch: „Massaker auf Pariser Art“).