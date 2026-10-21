Champions League: Eklat bei Fußball-Fest in Paris

Es war das erwartete Fußball-Fest am dritten Spieltag der Champions League! Paris Saint-Germain besiegte am Dienstagabend in einem spektakulären Spiel den FC Barcelona mit 4:2. Für Kopfschütteln sorgt jedoch die Massaker-Choreografie der PSG-Fans.
Mit einem blutigen Mega-Banner zogen die Anhänger von Paris Saint-Germain die Blicke auf sich. Kurz vor dem Anpfiff präsentierten die Fans eine Choreo, auf der ein Mann mit Maske, PSG-Trikot und einer Kettensäge zu sehen ist. Dieser zersägt dabei das Wappen des spanischen Meisters. Auf dem blutigen Plakat steht zudem der Text: „Massacre à la parisienne“ (auf Deutsch: „Massaker auf Pariser Art“).
Zu viel des Guten? Einige Fans sprechen von einer „geschmacklosen“ Aktion. Wie die katalanische Tageszeitung „Sport“ berichtet, zeigten sich auch die Verantwortlichen des FC Barcelona verärgert. Es ist sogar von einer möglichen Beschwerde bei der UEFA die Rede. Hat der Banner vielleicht sogar noch ein Nachspiel für den französischen Topklub?
Neuer Klubrekord
Fest steht: Der Kracher wurde am Dienstag seinen Erwartungen voll gerecht. Paris, der Gewinner der jüngsten beiden Königsklassen-Auflagen, entschied den Hit gegen den FC Barcelona mit 4:2 für sich und ist auch nach der dritten Partie der Ligaphase ohne Punktverlust.
Damit bezwang PSG nach Manchester City das nächste Kaliber. Mit nun 13 ungeschlagenen Partien in der Champions League stellten die Franzosen einen Klubrekord aus den Saisonen 2012/13 und 2013/14 ein. Für PSG war es der siebente Pflichtspielsieg in Folge, gegen Barca gab es den dritten Sieg en suite.
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