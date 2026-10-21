Sogar Barcelona sieht dem LASK heute auf die Beine

Kritik an Ronaldo-Strafe

Zu der gehört hier auch ein „Gott“ namens Cristiano Ronaldo. Der wurde bei Sporting groß, wird hier wie nirgends anderswo auf der Welt verehrt. Selbst die vom portugiesischen Verband FPF nach dem Eklat um Ronaldos Flucht aus dem Nationalteam ausgesprochene 255-Euro-Strafe sorgte hier nicht für Spott, sondern für Kritik: Cristiano bestraft man nicht!