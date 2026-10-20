Kleopatra: Intrigen und Mord waren ihr Hobby

Man sieht prächtige Rekonstruktionen – etwa des berühmten Leuchtturms von Alexandria, der 247 v. Chr. fertiggestellt wurde, und Paul Bigots um 1930 entstandenes Modell Roms aus vergoldetem Kupferblech. Lernt die Protagonisten dieser Machtkämpfe kennen: Kleopatra, Arsinoe und die Ptolemäer-Verwandtschaft, Kleopatras Liebhaber Julius Cäsar und Marc Anton, Octavian, den späteren Kaiser Augustus, den Erzfeind Kleopatras, Octavians ersten Gouverneur in Ägypten, den Feldherrn Gaius Cornelius Gallus, viele Götter und ihre Priester, man sieht Grabstelen, ägyptische und griechische Papyrusdokumente, Münzen, wunderbare Mumienporträts. Und als eines der schönsten, kostbarsten Objekte die weltberühmte Gemma Augustea, die Onyx-Kameoplatte in Goldfassung, die „Verherrlichung des Kaiser Augustus und des Goldenen Zeitalters“.