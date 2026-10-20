Bregenzer Festspiele verlängern Saison 2027

Bereits 60 Prozent der Karten verkauft

Das große Interesse an „La traviata“ hält auch im zweiten Jahr unvermindert an: Der Vorverkauf für das Spiel auf dem See 2027 begann diesmal bereits am 23. August, also dem letzten Tag der vergangenen Festspielsaison, und verläuft seither außerordentlich erfreulich: „La traviata spielt in einer eigenen Liga und übertrifft alle bisherigen vergleichbaren Umsätze: Von den rund 195.000 Karten, die für 2027 aufgelegt sind, sind bereits 60 Prozent gebucht“, berichtet der kaufmännische Direktor Michael Diem.