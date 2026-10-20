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Bregenzer Festspiele verlängern Saison 2027

Festspiele
20.10.2026 11:35
„La traviata“ begeistert die Massen, auch für die zweite Auflage ist die Nachfrage immens.
„La traviata“ begeistert die Massen, auch für die zweite Auflage ist die Nachfrage immens.(Bild: Anja Koehler)
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Von Vorarlberg-Krone

Verdis Oper „La traviata“ bleibt auch im zweiten Sommer ein Publikumsmagnet, der Vorverkauf läuft exzellent. Aufgrund der großen Nachfrage haben die Bregenzer Festspiele für Montag, den 23. August 2027, eine zusätzliche Vorstellung auf der Seebühne angesetzt. Somit verlängert sich der Festspielsommer 2027 um einen Tag.

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Bereits im vergangenen Sommer begeisterte Damiano Michielettos Inszenierung von „La traviata“ vor Paolo Fantins monumentaler, in zahllose Splitter zerbrochener Spiegelwand das Publikum am Bodensee. Alle 28 Vorstellungen waren bis auf den letzten Platz ausverkauft. Insgesamt wohnten rund 193.500 Menschen Verdis Oper auf der Seebühne bei. Mit in Summe 275.000 Gästen verzeichneten die Bregenzer Festspiele zudem in ihrem 80. Jubiläumsjahr einen neuen Besucherrekord.

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Bereits 60 Prozent der Karten verkauft
Das große Interesse an „La traviata“ hält auch im zweiten Jahr unvermindert an: Der Vorverkauf für das Spiel auf dem See 2027 begann diesmal bereits am 23. August, also dem letzten Tag der vergangenen Festspielsaison, und verläuft seither außerordentlich erfreulich: „La traviata spielt in einer eigenen Liga und übertrifft alle bisherigen vergleichbaren Umsätze: Von den rund 195.000 Karten, die für 2027 aufgelegt sind, sind bereits 60 Prozent gebucht“, berichtet der kaufmännische Direktor Michael Diem.

Zusatzvorstellung am 23. August
Die Festspiele haben aufgrund der enormen Nachfrage kurzerhand eine Zusatzvorstellung ins Programm aufgenommen, wodurch sich die Saison um einen Tag verlängert. Karten für die zusätzliche Vorstellung am Montag, dem 23. August 2027, sind ab sofort erhältlich.

Das Gesamtprogramm der Bregenzer Festspiele 2027 wird übrigens erst am 19. November im Festspielhaus präsentiert.

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