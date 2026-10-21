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Das Tiroler-Derby

Haie wollen ersten Sieg in Bozen seit 2024 holen

Eishockey
21.10.2026 06:30
Marcel Witting will für mehr Gefahr vor dem Tor sorgen.
Marcel Witting will für mehr Gefahr vor dem Tor sorgen.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der HC Innsbruck gastiert heute beim Tabellenführer in Bozen und will diesen mit einem harten Spiel überraschen und in die Knie zwingen. Haie-Kapitän Marcel Witting freut sich auf das Tiroler Derby und den besonderen Reiz, den solche Duelle ausstrahlen.

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Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Laibach war Marcel Witting noch etwas verstimmt. „Wir haben die Tore viel zu einfach bekommen. Das müssen wir gegen Bozen sehr viel besser machen“, gibt der Kapitän die Richtung für das Derby heute um 19.45 Uhr vor.

Dabei liegt die Favoritenrolle klar bei den „Füchsen.“ Den letzten Haie-Sieg in der Südtiroler Landeshauptstadt gab es am Neujahrstag 2024, als die Innsbrucker mit 4:2 gewannen.

„Boah, das ist lange her“, ergänzt Witting, richtet den Blick aber gleich wieder nach vorne: „Wenn wir wieder mehr Leute vor das gegnerische Tor bringen und unser Spiel durchziehen, sind wir gegen jeden Gegner gefährlich.“

Was für die Haie spricht
Eine Chance für den HCI könnte auch der Ausfall von Bozens Stammtorhüter und Ex-NHL-Goalie Louis Domingue sein, der mit muskulären Problemen fehlt. Ersetzt wird er durch den 24-jährigen Kanadier Marco Costantini, der bereits beim Sieg gegen die Black Wings zwischen den Pfosten stand.

Eine weitere Stärke der Innsbrucker könnte im Penalty Killing liegen. Dabei geht es darum, gegnerische Überzahlsituationen ohne Gegentor zu überstehen. Mit einer Erfolgsquote von 80,95 Prozent belegen die Haie in dieser Statistik den fünften Platz in der Liga. Bozen liegt knapp zehn Prozentpunkte dahinter.

Für zusätzliche Motivation sorgt natürlich auch der Derbycharakter. „Es ist immer ein besonderer Reiz. Da gibt es so eine ’Ihr könnt mich mal’-Einstellung, und das machen dann solche Spiele aus“, erklärt der Haie-Kapitän.

Auch auf die Unterstützung der Fans freut sich der 31-Jährige: „Unsere Fans sind sowieso ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass einige nach Bozen kommen und beim Spiel dabei sind. Hoffentlich können wir ihnen einen Derby-Sieg schenken.“

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