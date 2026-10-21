Haie wollen ersten Sieg in Bozen seit 2024 holen

Dabei liegt die Favoritenrolle klar bei den „Füchsen.“ Den letzten Haie-Sieg in der Südtiroler Landeshauptstadt gab es am Neujahrstag 2024, als die Innsbrucker mit 4:2 gewannen.

„Boah, das ist lange her“, ergänzt Witting, richtet den Blick aber gleich wieder nach vorne: „Wenn wir wieder mehr Leute vor das gegnerische Tor bringen und unser Spiel durchziehen, sind wir gegen jeden Gegner gefährlich.“