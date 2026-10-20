Provokationskünstlerin Elfriede Jelinek jubiliert

Öffentlich feiern lässt sich die Jubilarin auch zu ihrem 80. Geburtstag nicht. Auf Auftritte, Interviews oder andere öffentliche Äußerungen von Elfriede Jelinek wartet man vergeblich. „Vielleicht ist die Angst unser einziger Widerstand, den wir einer brutalen, entsetzlichen Welt entgegenzusetzen haben?“, meinte sie 2005 – und holte sich nicht einmal ihren Nobelpreis 2004 persönlich in Stockholm ab. Nur eine Video-Botschaft schickte die höchst öffentlichkeitsscheue, aber immens produktive Schriftstellerin.