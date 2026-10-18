Vom heroischen Liebestraum zur Trauma-Bewältigung

Die Senta aus Wagners „Fliegendem Holländer“ flüchtet sich in die Fantasiewelt einer heroischen Legende. Sie sieht sich als auserwählten Engel, der den rastlosen Seefahrer erlösen wird – was sie auf tragische Weise auch tut. Regisseur Philipp Stölzl dreht die Idee weiter. Bei ihm bleibt der Holländer ein Phantasma, zu dem eine missbrauchte, traumatisierte Senta flieht – bis in den tödlichen Wahnsinn. Die aktuelle Premiere der Produktion, die 2009 in Basel herauskam, zeigt jetzt an der Wien, dass diese Drehung absolut schlüssig ist – mit Einschränkungen.