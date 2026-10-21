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Nicht duschen! Rascher Abgang von Sabitzer und Co.

Champions League
21.10.2026 05:33
Marcel Sabitzer (Mitte) und Co. verließen das Stadion vorzeitig.
Marcel Sabitzer (Mitte) und Co. verließen das Stadion vorzeitig.(Bild: AFP/GIORGI ARJEVANIDZE)
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Von krone Sport

„Dusch-Flucht“ von Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Co. verließen nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei Sabah FK das Stadion vorzeitig.

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Den am Ausgang des Olympiastadions von Baku geparkten Bus betraten die Stars von Borussia Dortmund ungeduscht – und leisteten damit explizit den Anweisungen Folge. „Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht – und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 bei Aserbaidschans Meister FK Sabah.

Niko Kovac
Niko Kovac(Bild: AFP/GIORGI ARJEVANIDZE)

Duschen im Hotel „etwas einladender“
Der zügige Abgang kam auch deshalb überraschend, weil das Nationalstadion erst 2015 fertiggestellt und für die paneuropäischen EM 2021 als Spielort ausgewählt worden war. „Ich glaube, die Duschen waren etwas einladender im Hotel. Deshalb schauen wir, dass die Spieler schnell dahin kommen“, sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book in der Interviewzone.

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Präzisieren wollte Book seine Aussagen zu den Duschen nicht. „Einladender, das kann man sich ja ein bisschen ausmalen“, so der Funktionär. Sie seien „nicht ganz so schick“.

Für Dortmund war der mühevolle 2:1-Erfolg beim 2017 gegründeten Klub aus Aserbaidschans Hauptstadt der erste Sieg nach zuvor drei Partien ohne Erfolg.

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