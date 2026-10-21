Nicht duschen! Rascher Abgang von Sabitzer und Co.

Den am Ausgang des Olympiastadions von Baku geparkten Bus betraten die Stars von Borussia Dortmund ungeduscht – und leisteten damit explizit den Anweisungen Folge. „Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht – und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen“, sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 bei Aserbaidschans Meister FK Sabah.