Laurenz Nikolaus: „Wir sind in der Seele verwandt“

Von viralen Hits, Amadeus-Nominierung und Einlassstopp

Besagtes Lied war übrigens „Annemarie“, das später auch ihrer ersten EP den Namen gab. Doch erst mit ihrem dritten Song „Du bist wie“ nahm die Geschichte so richtig Fahrt auf. Die Nummer ging auf TikTok viral und bescherte den Musikern über Nacht jede Menge Aufmerksamkeit. „Wir haben uns nichts erwartet, als wir es gepostet haben“, erinnert sich Laurenz. „Am gleichen Tag sind aber schon so viele Anfragen reingekommen, ob wir live spielen wollen. Und dann waren wir ziemlich schnell eine Band.“ Wie rasant das alles ging, zeigte sich wenig später beim Wiener Popfest. Dort war der Andrang so groß, dass sogar ein Einlassstopp verhängt werden musste. Und das, obwohl das Trio gerade einmal ein paar Proben hinter sich hatte! „Als wir erfahren haben, dass die Leute unten nicht mehr reinkommen, da ist mir schon ein bisschen das Herz geflattert“, gesteht der Leadsänger.

Zum Glück standen in den ersten Reihen zahlreiche Freunde und Familienmitglieder, die ihnen die Nervosität zumindest ein wenig nahmen. Für Moritz war dieser Abend ohnehin etwas Besonderes: „Es war ein sehr beflügelndes Gefühl, weil das irgendwie der Start unserer Livekarriere war.“

Und danach ging es Schlag auf Schlag. Zu den bisherigen Höhepunkten zählt wohl auch die diesjährige Amadeus-Nominierung. „Das war ein extrem arger Moment. Es war für uns so das i-Tüpfelchen, wo man sich denkt: Okay, was passiert da eigentlich gerade?“, erinnert sich der Sänger. Auch Isaac musste die vielen Eindrücke erst einmal verdauen: „Es war cool, das alles einmal zu sehen. Aber in dem Moment war irgendwie alles viel.“ Als wäre das nicht schon aufregend genug, legten die drei nun auch noch ihr Debütalbum nach. „aus dem Koffer“ heißt das gute Stück. Doch was hat es eigentlich mit diesem ungewöhnlichen Titel auf sich? „Auf der Platte gibt es sehr viele Lieder, die sehr persönlich sind und beschreiben, was wir so erlebt haben“, erklärt Laurenz. „Es geht ein bisschen um diese persönliche Kofferkomponente, dass man mit der Musik erwachsener wird, aber auch darum, dass wir quasi aus unserem Koffer die ganzen Geschichten erzählen, die wir als Band im letzten Jahr erlebt haben.“