Formel 1: Berger mag Störfeuer nicht kommentieren

Hochbetrieb am Austin-Bergstrom International Airport – der Milliardenzirkus macht an diesem Wochenende halt in Texas, dreht seine Runden am „Circuit of The Americas“ - eine Strecke, auf der seit 2012 gefahren wird, und eine, der zwei Piloten ihren Stempel bis dato eindrucksvoll aufgesetzt haben. Lewis Hamilton ist mit fünf Triumphen Rekordsieger, in den letzten fünf Jahren stand allerdings Max Verstappen gleich viermal auf dem obersten Treppchen des Podests.