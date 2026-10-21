Alles echt und hautnah am Sport-Geschehen dran

Umfangreich und intensiv

Ein Horror für echten Journalismus. Umso mehr distanziert sich die „Krone“-Sportredaktion von dieser Entwicklung. Die Fußball-Redakteure Georg Leblhuber und Christoph Nister berichten aus Lissabon und Celje/Cilli, ein fünfköpfiges Reporterteam aus Sölden, unsere sechsköpfige Tennis-Crew bereitet sich auf die Wiener Stadthalle vor. Umfangreicher und intensiver als je zuvor. Die „Krone“ ist hautnah am Geschehen dran, damit in unserer Berichterstattung weiter alles echt bleibt.