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„Krone“-Stopplicht

Alles echt und hautnah am Sport-Geschehen dran

Fußball International
21.10.2026 06:28
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Eine merkwürdige Welt. Die künstliche Intelligenz korrigiert die WM-Geschichte. Die Realität: Italien unterlag im Finale 1994 Brasilien im Elferschießen, Roberto Baggio brannte sich dabei mit seinem Fehlschuss in die Fußballgeschichte ein.

Mehr als drei Jahrzehnte später gehen im Internet andere Videos (unten) des Endspiels viral: Baggio verzaubert mit einem magischen Dribbling – Tor, Weltmeister! Exzellent gemacht, täuschend ähnlich, für Laien kaum unterscheidbar.

Willkommen in der Scheinwelt der künstlichen Intelligenz. Es ist inszeniert wie eine Super-Zeitlupe einer Dokumentation; Realität und Fake News verschmelzen. Verstorbene Legenden werden zum Leben erweckt, Katzen schießen den Ball ins Kreuzeck, Stoffhasen fahren über die Streif – das Surfen am Handy wird immer obskurer, unheimlicher und verwaschener.

Umfangreich und intensiv
Ein Horror für echten Journalismus. Umso mehr distanziert sich die „Krone“-Sportredaktion von dieser Entwicklung. Die Fußball-Redakteure Georg Leblhuber und Christoph Nister berichten aus Lissabon und Celje/Cilli, ein fünfköpfiges Reporterteam aus Sölden, unsere sechsköpfige Tennis-Crew bereitet sich auf die Wiener Stadthalle vor. Umfangreicher und intensiver als je zuvor. Die „Krone“ ist hautnah am Geschehen dran, damit in unserer Berichterstattung weiter alles echt bleibt.

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