ÖSV-Star freut sich über unverhofften Heimvorteil

Altweiber-Sommer statt Früh-Winter! Das Pitztal avanciert jetzt trotzdem zum Geheimtipp für Langläufer. Dank 30.000 Kubikmetern Schnee aus dem vergangenen Winter wurde jetzt in Mandarfen bereits die erste Tal-Loipe eröffnet. Die „Krone“ machte sich mit Biathlon-Star Anna Gandler vor Ort ein Bild.