Wie aufregend: Nachwuchs bei Melissa Naschenweng!

Um das neugeborene Tier nicht zu erschrecken, flüstert sie in einem weiteren Video: „Die Emma ist heute auf die Welt gekommen!“ Dazu streichelt sie das Tier liebevoll. Man sieht Klein-Emma die Erschöpfung nach der Geburt an. Im letzten Bild des Postings wirkt es so, als würde die kleine Kuh wieder einschlafen. In der Bildunterschrift schreibt Melissa: „Nachwuchs! Emma ist da – gerade mal ein paar Stunden alt. Keine perfekten Bilder – aber dafür echte Momente.“ Einfach herzig, wie tierlieb sich die Kärntnerin hier zeigt.