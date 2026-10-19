Wie aufregend: Nachwuchs bei Melissa Naschenweng!

Am Sonntag verkündete Melissa Naschenweng, dass sie sich endlich über Nachwuchs freuen durfte! In ihrem Instagram-Posting hieß die Schlagerkönigin Baby Emma willkommen.
Am Sonntag postete Melissa Naschenweng auf ihrem Instagram-Profil eine Bilder-, bzw Videoreihe, die süßer nicht sein könnte. Statt in sexy Leder-Klamotten zeigt sich die 36-Jährige ganz natürlich und im Freizeit-Look. Statt auf der Bühne zu rocken, liegt Melissa ganz entspannt im Heu eines Stalles. Neben ihr ruht, noch ganz erschöpft von der Geburt, Kälbchen Emma!
Baby Emma ist da!
Die kleine Kuh ist am Sonntag zur Welt gekommen, das verrät die Sängerin in einem kurzen Video ihres Postings. In der weiteren Bilderreihe sieht man ein kurzes Video, in dem sie das Kälbchen liebevoll begrüßt und ihr die Hand hinstreckt.
Melissa Naschenweng zeigt Kälbchen Emma stolz auf Instagram:
Um das neugeborene Tier nicht zu erschrecken, flüstert sie in einem weiteren Video: „Die Emma ist heute auf die Welt gekommen!“ Dazu streichelt sie das Tier liebevoll. Man sieht Klein-Emma die Erschöpfung nach der Geburt an. Im letzten Bild des Postings wirkt es so, als würde die kleine Kuh wieder einschlafen. In der Bildunterschrift schreibt Melissa: „Nachwuchs! Emma ist da – gerade mal ein paar Stunden alt. Keine perfekten Bilder – aber dafür echte Momente.“ Einfach herzig, wie tierlieb sich die Kärntnerin hier zeigt.
Verlust von Hund „Sunny“
Die Geburt von Kälbchen Emma ist ein Trost für die Kärntnerin, denn: Im Juni 2026 musste sie Abschied nehmen von ihrem geliebten Vierbeiner, dem Golden-Retriever-Rüden „Sunny“. Sie postete den schweren Verlust damals auf Instagram. In der Bildunterschrift lässt sich herauslesen, welch enge Beziehung sie zu dem Tier hatte:
Umso schöner ist es, dass Kälbchen Emma nun endlich auf der Welt ist! Man sieht Melissa richtig an, dass sie die Zeit mit dem jungen Tier genießt. Die Sängerin, die aus dem Kärntner Lesachtal stammt, ist nicht auf der Bühne ein Star. Sie ist auch besonders naturverbunden und hat ein großes Herz für Tiere.
Melissa rockt Schlager
Die österreichische Schlagersängerin kombiniert Schlagermusik und Elemente des Rocks in ihren Hits. Mit Liedern wie „I steh auf Bergbauernbuam“ und „Traktorführerschein“ rockt sie die Schlagerbühnen im deutschsprachigen Raum. Nach der Trennung von Toni Gabalier ist Melissa Naschweng aktuell single, sie hat keine Kinder.
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