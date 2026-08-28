Melissa Naschenweng heizt mit ihren Dirndln ein

Worauf man sich bei Melissa Naschenwengs Kollektion freuen darf? Auf jede Fälle Stücke, die ihre Persönlichkeit in jedem Detail widerspiegeln! Denn schon beim ersten Blick auf die Naschenweng-Dirndl wird klar: Hier steckt ganz viel Melissa drin!

Glamour trifft auf Power-Pink

So trifft kraftvolles Pink auf elegantes Schwarz und lässigen Jeansstoff. Entstanden ist schließlich eine kompakte, aber ausdrucksstarke Capsule Collection, die traditionelle Elemente mit einer modernen, selbstbewussten Attitüde verbindet.