Melissa Naschenweng heizt mit ihren Dirndln ein

Auf diese Neuigkeiten haben die Fans von Melissa Naschenweng schon sehnlichst gewartet! Denn die Schlager-Beauty ist jetzt auch unter die Designerinnen gegangen und stellt nun ihre allererste Trachtenkollektion, die in Zusammenarbeit mit Krüger vor!
Worauf man sich bei Melissa Naschenwengs Kollektion freuen darf? Auf jede Fälle Stücke, die ihre Persönlichkeit in jedem Detail widerspiegeln! Denn schon beim ersten Blick auf die Naschenweng-Dirndl wird klar: Hier steckt ganz viel Melissa drin!
Glamour trifft auf Power-Pink
So trifft kraftvolles Pink auf elegantes Schwarz und lässigen Jeansstoff. Entstanden ist schließlich eine kompakte, aber ausdrucksstarke Capsule Collection, die traditionelle Elemente mit einer modernen, selbstbewussten Attitüde verbindet.
Besonderes Highlight ist ein schwarzes Samtdirndl mit femininen Flügelärmeln und aufwendig gearbeiteter Perlenschürze. Es vereint klassische Eleganz mit einer modernen Silhouette und steht exemplarisch für den charakteristischen Stil der Sängerin. Ergänzt wird die Linie durch ein pinkes Dirndl mit Bouclé-Mieder, das einen frischen, modischen Akzent setzt.
Für einen modernen und unkomplizierten Zugang zur Tracht sorgt das vielseitige Jeans-Dirndlkleid mit charakteristischen Flügelärmeln. Es kann sowohl mit Gürtel als zeitgemäßes Trachtenkleid als auch klassisch mit Schürze getragen werden und wird – ebenso wie das schwarze Samtdirndl – bewusst ohne Bluse gestylt.
Lederhose darf nicht fehlen!
Für das pinke Dirndl wurde hingegen eine passende transparente Tüllbluse entworfen, die den Look harmonisch ergänzt.
Abgerundet wird die Kollektion durch eine schwarze Lederhose für Damen, die Melissa Naschenwengs charakteristischen Stil aufgreift. Eine besondere Überraschung hält die Linie zudem für die jüngsten Fans bereit: eine pinke Kinderlederhose in auffälliger Metallic-Optik!
„Ein Dirndl passt einfach immer“
„Mit dieser Kollektion wollte ich meine Liebe zur Tracht mit meiner ganz persönlichen Handschrift verbinden – so wie auch meine Musik Tradition und Moderne vereint“, verriet Melissa Naschenweng. „Mir war wichtig, Weiblichkeit auf eine moderne, selbstbewusste Art zu zeigen und Stücke zu entwerfen, in denen sich jede Frau wohlfühlt.“
Sie ist überzeugt: „Ein Dirndl passt einfach immer – egal ob festlich, lässig oder modern interpretiert.“
Ein Stück liegt Naschenweng besonders am Herzen
Die pinke Kinderlederhose sei zudem „ein Herzensprojekt, weil mich so viele kleine Fans immer wieder danach gefragt haben – diesen Wunsch wollte ich den kleinen Alpenbarbies unbedingt erfüllen.“
Die Arbeit mit Krüger hat Naschenweng übrigens nicht nur viel Spaß gemacht, sie freut sich auch über das tolle Ergebnis der Kollaboration. „Ich bin selbst total verliebt in die Kollektion und freue mich, wenn ganz viele Frauen und kleine Mädls diesen Look mit mir feiern.”
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