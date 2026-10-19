Premier der Niederlande wird dank Leihmutter Vater

Spahn-Rücktritt im Sommer

In Deutschland ist im Sommer eine breite Debatte über Leihmutterschaft geführt worden, nachdem CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn (46) und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Väter geworden waren. Spahn hatte in der Vergangenheit gesagt, aufgrund des Kindeswohls gegen die Leihmutterschaft zu sein. Er bekam daher reichlich Kritik und trat letztlich als Fraktionschef zurück. In den Vereinigten Staaten ist Leihmutterschaft legal – nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für Menschen aus dem Ausland. In Deutschland gibt es, wie in Österreich, ein Verbot.