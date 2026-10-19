„Brauchen Fairness bei Honoraren für Kassenärzten“

Ausbau der Versorgung

Die Zahl der Ärzte in den landeseigenen Kliniken sei in diesem Zeitraum von 324 auf 485 gestiegen – ein Plus von knapp 50 Prozent. Verwiesen wurde zudem auf die neue Klinik Oberwart, die zusätzlichen Angebote in anderen Spitälern sowie die Planungen für das Krankenhaus Gols. „Gesundheit ist kein Luxusgut“, stellte Fürst klar und bekannte sich zum weiteren Ausbau der Versorgung. Zudem sprach er sich gegen neue Belastungen für Patienten aus.