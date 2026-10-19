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„Kaum getragen“: Wanda verspottet Ex Mauro Icardi

Fußball International
19.10.2026 15:02
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für läppische zwölf Euro können Fans ein originales Argentinien-Trikot von Mauro Icardi erwerben – dessen Ex-Frau Wanda Nara hat offenbar keinen Gebrauch dafür. Das Shirt sei „kaum getragen“, so die 39-Jährige – immerhin brachte es der Stürmer auf gerade einmal acht Einsätze für das Nationalteam ...

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Nach jahrelangem Streit ist die Scheidung zwar endlich durch, so ganz vorbei ist der Rosenkrieg allerdings nicht. Wanda lässt es sich zumindest nicht nehmen, mit kleinen Seitenhieben weiterhin gegen Icardi zu sticheln. Auf der Online-Verkaufsplattform „wandashop.com.ar“ verkauft das Model ein Originaltrikot ihres Ex.

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