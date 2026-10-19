„Kaum getragen“: Wanda verspottet Ex Mauro Icardi

Für läppische zwölf Euro können Fans ein originales Argentinien-Trikot von Mauro Icardi erwerben – dessen Ex-Frau Wanda Nara hat offenbar keinen Gebrauch dafür. Das Shirt sei „kaum getragen“, so die 39-Jährige – immerhin brachte es der Stürmer auf gerade einmal acht Einsätze für das Nationalteam ...
Nach jahrelangem Streit ist die Scheidung zwar endlich durch, so ganz vorbei ist der Rosenkrieg allerdings nicht. Wanda lässt es sich zumindest nicht nehmen, mit kleinen Seitenhieben weiterhin gegen Icardi zu sticheln. Auf der Online-Verkaufsplattform „wandashop.com.ar“ verkauft das Model ein Originaltrikot ihres Ex.
Im Sommer 2024 hatte Wanda nach einer jahrelangen On-off-Beziehung die Scheidung eingereicht, seit Oktober sind die beiden Streithansel offiziell geschieden. Dass auch die Schlammschlacht auf Instagram und in den Medien aufhört, ist dadurch allerdings nicht garantiert ...
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