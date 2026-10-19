„Kaum getragen“: Wanda verspottet Ex Mauro Icardi

Nach jahrelangem Streit ist die Scheidung zwar endlich durch, so ganz vorbei ist der Rosenkrieg allerdings nicht. Wanda lässt es sich zumindest nicht nehmen, mit kleinen Seitenhieben weiterhin gegen Icardi zu sticheln. Auf der Online-Verkaufsplattform „wandashop.com.ar“ verkauft das Model ein Originaltrikot ihres Ex.