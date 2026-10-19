„Mental ermüdend“: Lando Norris hat wenig Hoffnung

„Das Auto ist einfach nicht schnell genug, und es ist sehr knifflig zu fahren. Wir sind weit von der Spitze weg“, meinte Norris auf seine Chancen beim Grand Prix von Texas kommendes Wochenende angesprochen. „Es ist einfach auf Messers Schneide, und zwar in jeder einzelnen Kurve. Du musst es innerhalb von exakt einem Prozent bewegen, und du musst es zwingen, das zu tun, was du möchtest. Du kannst dich nicht einfach auf die Front oder das Heck verlassen. Alles musst du erzwingen und das braucht so viel Konzentration und Können, dass dich die Arbeit am Steuer mental ermüdet.“