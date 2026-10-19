„Mental ermüdend“: Lando Norris hat wenig Hoffnung

Lando Norris malt sich kaum Chancen aus, in den kommenden Rennen um den Sieg mitzufahren. Zu bockig verhalte sich der McLaren des amtierenden Weltmeisters.
„Das Auto ist einfach nicht schnell genug, und es ist sehr knifflig zu fahren. Wir sind weit von der Spitze weg“, meinte Norris auf seine Chancen beim Grand Prix von Texas kommendes Wochenende angesprochen. „Es ist einfach auf Messers Schneide, und zwar in jeder einzelnen Kurve. Du musst es innerhalb von exakt einem Prozent bewegen, und du musst es zwingen, das zu tun, was du möchtest. Du kannst dich nicht einfach auf die Front oder das Heck verlassen. Alles musst du erzwingen und das braucht so viel Konzentration und Können, dass dich die Arbeit am Steuer mental ermüdet.“
Das Auto des Briten verhalte sich wie eine Diva, entsprechend sei es auch unmöglich, im Qualifying schnelle Runden zu fahren. Zweimal war Norris in der laufenden Saison zum Sieg gerast, in der WM fehlen dem 26-Jährigen allerdings bereits 139 Punkte auf Leader Kimi Antonelli. Die Titelverteidigung ist für Norris entsprechend kein Thema mehr ...
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