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Neues Steckenpferd

Leona König zeigt uns ihr tierisch privates Hobby

Adabei Österreich
17.10.2026 16:30
Vor einem halben Jahr hat die jüngst erblondete Leona König die Liebe zum Reitsport entdeckt.
Vor einem halben Jahr hat die jüngst erblondete Leona König die Liebe zum Reitsport entdeckt.(Bild: @franckmarioton)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die „Stars und Talente“-Moderatorin Leona König hat seit einem halben Jahr ein neues Steckenpferd, den Reitsport. Und sie meint es damit ziemlich ernst, wie sie uns erzählt und auch gleich beweist. Die „Krone“ hat die Bilder von der jüngst erblondeten ORF-Lady bei der Ausübung ihrer privaten Passion.

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Wie heißt es nicht so schön, es gibt im Leben keine Zufälle! Davon kann ORF-Lady Leona König aktuell ein Liedchen trällern. Denn die „Stars und Talente“-Moderatorin ist eigentlich durch ihren Beruf zu ihrem neuen Hobby gekommen – und das nimmt sie, wie die „Krone“ herausfand, auch ziemlich ernst.

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