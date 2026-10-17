Leona König zeigt uns ihr tierisch privates Hobby

Wie heißt es nicht so schön, es gibt im Leben keine Zufälle! Davon kann ORF-Lady Leona König aktuell ein Liedchen trällern. Denn die „Stars und Talente“-Moderatorin ist eigentlich durch ihren Beruf zu ihrem neuen Hobby gekommen – und das nimmt sie, wie die „Krone“ herausfand, auch ziemlich ernst.