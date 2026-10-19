Selena Gomez hat sich die Stimme kaputt gevaped!

„So dumm“ damit anzufangen

Die Schauspielerin räumte ein, dass es „so dumm“ gewesen sei, überhaupt mit dem Vapen anzufangen. Seufzend erklärte sie: „Es hat meine Stimme verändert.“ Offenbar reagierte Gomez damit auch auf Kritiker, die sich in Online-Kommentaren über ihre veränderte Stimme lustig gemacht hatten. An sie richtete der ehemalige Disney-Star eine klare Botschaft: „Wenn ihr meine Stimme nicht gerne hört, ist das völlig verständlich. Das macht mir nichts aus. Hört einfach nicht hin.“