Selena Gomez hat sich die Stimme kaputt gevaped!

„Es ist so dumm!“ Die für ihre markante Stimme bekannte US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez hat sich mit nikotinhaltigen Vapes die Stimme kaputt geraucht!
Die Sängerin teilte am Sonntag (18. Oktober) ein überraschendes Geständnis in ihrer Instagram-Story. „Ich werde meine Stimme nicht mehr verändern können. Ich habe viel Nikotin gevapet“, enthüllte die 34-Jährige. Es sei unglaublich schwer, mit Nikotin aufzuhören. „Ich glaube, ich wollte einfach sagen: Wenn ihr gerade damit kämpft oder auch nur darüber nachdenkt, mit dem Vapen anzufangen, ist es das einfach nicht wert“, betonte Gomez.
„So dumm“ damit anzufangen
Die Schauspielerin räumte ein, dass es „so dumm“ gewesen sei, überhaupt mit dem Vapen anzufangen. Seufzend erklärte sie: „Es hat meine Stimme verändert.“ Offenbar reagierte Gomez damit auch auf Kritiker, die sich in Online-Kommentaren über ihre veränderte Stimme lustig gemacht hatten. An sie richtete der ehemalige Disney-Star eine klare Botschaft: „Wenn ihr meine Stimme nicht gerne hört, ist das völlig verständlich. Das macht mir nichts aus. Hört einfach nicht hin.“
Anschließend erzählte die „Only Murders in the Building“-Darstellerin ihren Followern, dass es für sie „wirklich schwer“ gewesen sei, mit dem Nikotinkonsum aufzuhören. Gomez gebe jedoch ihr Bestes, um die Gewohnheit hinter sich zu lassen. „Ich hoffe einfach, dass ich es durchhalte. Wenn ihr gerade etwas durchmacht, könnt auch ihr es schaffen“, betonte sie.
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