HLA-Rückblick, Ungarn-Spezial & ÖHB-Ladies im Test

In Handball – Das Magazin gibt es diesmal eine breite Palette an Inhalten. Zum einen blicken wir auf drei Spiele in der HLA Meisterliga zurück, während andere Vertreter im European Cup die Hinspiele der zweiten Runde absolviert haben. Außerdem ist Ex-„Krone“-Redakteur Christian Pollak zu Gast. Er hat sich am Wochenende in Ungarn mit Stefan Szilagy unterhalten – der ehemalige Trainer der Kremser bzw. Tullner erinnert sich dabei an seine Zeit in Österreich zurück.