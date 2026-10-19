Karner lobt Bulgarien: „Österreich profitiert“

Zusammenarbeit bei ESC vereinbart

Weitere Themen des Gesprächs waren die Drohnenabwehr beim Schwarzen Meer im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest (ESC). Für die Veranstaltung im Mai 2027 im bulgarischen Burgas vereinbarten Karner und Demerdschiew eine Zusammenarbeit. Eine Delegation aus Bulgarien werde im November zu weiteren Gesprächen nach Wien kommen, hieß es. Fachleute sollen sich unter anderem über Sicherheitskonzepte für internationale Großveranstaltungen sowie den Umgang mit Cyberbedrohungen, Anschlagsdrohungen und Aktivismus austauschen.