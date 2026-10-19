Ski-Weltcup: Zwei Rennen aus Kalender gestrichen!

Zu hohes Risiko

Zwar wäre es laut dem lokalen Organisationskomitee theoretisch möglich, das Projekt rechtzeitig fertigzustellen, zu testen, in Betrieb zu nehmen und zu genehmigen, dabei müsste jedoch erhebliches Risiko eingegangen werden. Dies könne man sich bei einem Weltcup „nicht leisten“, so FIS-Rennchef Peter Gerdol. „Die Entscheidung, auf die Weltcup-Rennen zu verzichten, ändert nichts an unseren Ambitionen für die WM 2029“, wurde Knut-Eirik Dybdal, CEO des norwegischen Organisators, zitiert.