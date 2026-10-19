Neue Tierärztin sorgt für Sicherheit im Tal

Region hält zusammen

Rusu ist mitsamt ihrer Familie ins Lesachtal gezogen. Auch für eine entsprechende Unterkunft wurde – typisch Lesachtal – gemeinsam gesorgt! „Für unsere bäuerlichen Familienbetriebe ist eine verlässliche tierärztliche Versorgung unverzichtbar. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Tierhalter im Lesachtal. Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit Dr. Andreea Rusu eine Tierärztin für unsere Region gewinnen konnten“, betont Bauernbundobmann Andreas Stabentheiner. Sogar an den Deutsch-Kenntnissen wird jetzt dank vieler Unterstützer fleißig gearbeitet.