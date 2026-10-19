„Massive Kürzung“: Unis kündigen Personalabbau an

Mit dem Geld, das den Unis jetzt zusteht, würden viele Universitäten ins Frühwarnsystem kommen und Sanierungsverfahren einleiten müssen, warnte Hütter. Dann würden auch Lehrveranstaltungen gestrichen und Wissenschaftler-Jobs viel später oder gar nicht mehr nachbesetzt werden. Auch die Einrichtung von Forschungsgebäuden würde dann verschoben werden.