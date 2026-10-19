Langjähriger Atomic-Chef geht in Pension

Wird „beratend zur Seite stehen“

Mayrhofer blicke auf eine Karriere von mehr als vier Jahrzehnten bei Atomic zurück, heißt es in der Aussendung. Seit Dezember 2007 stand er an der Spitze des Unternehmens. Er werde Amer Sports auch nach seiner Pensionierung „beratend zur Seite stehen“.