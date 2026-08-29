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„Er ist der Beste!“

Naschenweng feierte mit Fans und Papa ihr Open Air

Adabei Österreich
29.08.2026 20:00
Melissa Naschenweng posierte gemeinsam mit ihrem Papa Andreas vor dem Auftritt für die „Krone“.
Melissa Naschenweng posierte gemeinsam mit ihrem Papa Andreas vor dem Auftritt für die „Krone“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die „Krone“ hinter den Kulissen von Melissa Naschenwengs „Bergbauern Open Air“ auf der Teichalm in der Steiermark. Wir sprachen über den ORF, ihr Filmprojekt und den Kinderwunsch. Mit von der Partie ihr Vater Andreas. Der geigte mit ihr auf.

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Gerade beendete Melissa Naschenweng ihre Sommerferien. Wobei das bei der 36-jährigen Lesachtalerin mitunter anders aussieht als bei unsereins. „Ich habe sechs Wochen lang meinen neuen Film gedreht und im Studio war ich auch“, lächelt sie, als die „Krone“ sie hinter den Kulissen ihres „Bergbauern Open Air“ auf der Teichalm traf.

Hinter der Bühne: Melissa bereitete sich auf ihr zweistündiges Spektakel mit Tausenden Fans vor.
Hinter der Bühne: Melissa bereitete sich auf ihr zweistündiges Spektakel mit Tausenden Fans vor.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

ORF, Film und der Papa
Über etwaige TV-Projekte, wie ihr Antreten als Moderatorin von „Zauberhafte Weihnacht“ statt DJ Ötzi, wollte sie zwar nichts verraten, aber manchmal sagt ein Schweigen mehr als viele Worte ... um die Melissa nicht verlegen ist, wenn es um ihren Papa Andreas (59) geht. Er trat im Zuge des Abends vor ihr auf: „Er hat’s voll drauf. Er ist unglaublich fleißig. Einfach der Beste.“ Und auch ihr Vater streute seiner Tochter Rosen: „Sie ist eine tolle Künstlerin, sie macht mich sehr stolz.“

Hinter den Kulissen: Melissa erlaubte uns einen Schwenk in ihre Garderobe.
Hinter den Kulissen: Melissa erlaubte uns einen Schwenk in ihre Garderobe.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Fannähe: Melissa nimmt sich viel Zeit.
Fannähe: Melissa nimmt sich viel Zeit.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Mit Band und ihrem Vater beim Soundcheck, wo alles toll ablief.
Mit Band und ihrem Vater beim Soundcheck, wo alles toll ablief.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
„Krone“-Unterhaltungschef Norman Schenz vor Ort bei der Künstlerin auf der Teichalm in der ...
„Krone“-Unterhaltungschef Norman Schenz vor Ort bei der Künstlerin auf der Teichalm in der Steiermark(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Selfie-Time: Naschenweng ist dafür immer zu haben: „Ich mag Social Media und mache auch selbst ...
Selfie-Time: Naschenweng ist dafür immer zu haben: „Ich mag Social Media und mache auch selbst meinen eigenen Insta-Account.“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Mit Band und ihrem Vater beim Soundcheck, wo alles toll ablief.
Mit Band und ihrem Vater beim Soundcheck, wo alles toll ablief.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Beim Stichwort, „Kinder“. Für Melissa ein Thema? „Wenn der Himmel will, bestimmt“, sagt sie uns, „Aber derzeit bin ich gefühlt von allen die ,Tante‘ daheim.“ Und für ihre jungen Fans, viele Kinder gehen mit ihren Eltern gemeinsam zu den Konzerten, ist sie ohnehin die Größte.

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