Naschenweng feierte mit Fans und Papa ihr Open Air

ORF, Film und der Papa

Über etwaige TV-Projekte, wie ihr Antreten als Moderatorin von „Zauberhafte Weihnacht“ statt DJ Ötzi, wollte sie zwar nichts verraten, aber manchmal sagt ein Schweigen mehr als viele Worte ... um die Melissa nicht verlegen ist, wenn es um ihren Papa Andreas (59) geht. Er trat im Zuge des Abends vor ihr auf: „Er hat’s voll drauf. Er ist unglaublich fleißig. Einfach der Beste.“ Und auch ihr Vater streute seiner Tochter Rosen: „Sie ist eine tolle Künstlerin, sie macht mich sehr stolz.“