Larissa Marolt zeigt eine neue Facette von sich

Die Frage aller Fragen. . .

„Da ich eine Leidenschaft für Gedichte, Lyrik, Literatur und Philosophie habe, dachte ich: Vielleicht kann man diese Themen auch einem breiten Publikum näherbringen“, so die 34-Jährige über ihre, bislang der Öffentlichkeit unbekannte, Passion. Dabei geht es laut ihr, „Um die Frage: Was bleibt am Ende des Lebens?“