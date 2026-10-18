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Larissa Marolt zeigt eine neue Facette von sich

Adabei Österreich
18.10.2026 05:00
Schauspielerin Larissa Marolt lädt zu Kulturereignis nach St. Veit an der Glan ein.
Schauspielerin Larissa Marolt lädt zu Kulturereignis nach St. Veit an der Glan ein.(Bild: APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Auf Burg Taggenbrunn vereint die 34-jährige Schauspielerin Top-Philosophen, absolute Bühnenlieblinge und einen Musik-Weltstar auf der Bühne. Der „Krone“ erzählt sie, wie es dazu kommt und warum die Zeit dabei eine besondere Rolle spielt.

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Unter dem Motto „Zeit, die zählt“ findet am 26. Oktober auf Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan ein außergewöhnliches Kulturereignis statt, wenn Philosoph Richard David Precht, „Jedermann“ Philipp Hochmair und Stargeiger David Garrett zusammentreffen. Sie tun es auf Einladung einer Kärntnerin, der Schauspielerin Larissa Marolt und ihrem Partner Jacques Le Mans. Eine neue Facette von ihr. Wie kam’s dazu?

Die Frage aller Fragen. . .
„Da ich eine Leidenschaft für Gedichte, Lyrik, Literatur und Philosophie habe, dachte ich: Vielleicht kann man diese Themen auch einem breiten Publikum näherbringen“, so die 34-Jährige über ihre, bislang der Öffentlichkeit unbekannte, Passion. Dabei geht es laut ihr, „Um die Frage: Was bleibt am Ende des Lebens?“

Philipp Hochmair will mit seiner Art auch auf Burg Taggenbrunn Literatur „lebendig“ machen.
Philipp Hochmair will mit seiner Art auch auf Burg Taggenbrunn Literatur „lebendig“ machen.(Bild: Markus Tschepp)
David Garrett sagte Marolt zu und für unvergessliche Musikmomente sorgen.
David Garrett sagte Marolt zu und für unvergessliche Musikmomente sorgen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Richard David Precht bringt auch Gedanken seines neuen Buches „Auserzählt?“ mit nach Kärnten.
Richard David Precht bringt auch Gedanken seines neuen Buches „Auserzählt?“ mit nach Kärnten.(Bild: Viennareport/(c) www.VIENNAREPORT.at)

Zeit vergessen
Marolt ist voller Vorfreude auf ihr „Baby“ und: „Ich wäre schon glücklich, wenn der eine oder andere für diesen Abend einfach die Zeit vergisst, im Moment lebt und etwas Schönes, Persönliches erlebt.“ Top!

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